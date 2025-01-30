ВСУ потеряли более 240 человек на Курском направлении за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины лишились более 240 военнослужащих в Курской области. В состав потерь также вошли две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Черкасское Поречное. Армия России отразила две контратаки ВСУ.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1 653 боевые бронированные машины, 1 707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ лишились в Курской области более 420 военнослужащих. Один украинский солдат сдался в плен.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева