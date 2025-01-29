ВСУ потеряли более 420 солдат в Курской области за сутки

За минувшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один украинский солдат сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районе курских населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1 649 боевых бронированных машин, 1 693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ лишились более 280 человек в Курской области.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева