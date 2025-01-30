Патриарх Кирилл связал рост преступности в России с нелегальной миграцией

Патриарх московский и всея Руси Кирилл назвал нелегальную миграцию одной из ключевых причин увеличения преступности в России. Выступая перед депутатами Госдумы, патриарх отметил, что тема миграции — это один из «вызовов нашей национальной идентичности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Тема миграции особенная. Сейчас не буду много об этом говорить, но это один из вызовов нашей национальной идентичности, сохранению гражданского мира. Потому что мы знаем, что если говорить о росте преступности, то он как раз осуществляется в первую очередь, к сожалению, в связи присутствием незаконной иммиграции в нашей стране»,— сказал он на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх также напомнил о принятых за последние годы законах, направленных на усиление контроля за миграционной политикой. В частности, он отметил утверждение президентом новой стратегии противодействия экстремизму. В документе, который Владимир Путин подписал в декабре, указано, что возникновению экстремизма способствуют находящиеся в России мигранты.

По данным СКР, за январь—август 2024 года число преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории России, выросло почти втрое. При этом МВД по итогам года заявило, что иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено на 0,9 % преступлений меньше, чем в 2023 году.

Подробнее о миграционной политике — в публикации «Ъ» «Чемодан, УК, вокзал».