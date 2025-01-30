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Коммерсантъ FM
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Глава Приднестровья заявил о критически низких запасах газа в республике

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что оставшиеся запасы газа близки к нулю. Он напомнил, что республика запросила у Молдавии 3 млн куб. м газа в долг. По словам господина Красносельского, такого объема при минимальном потреблении хватит на неделю-полторы.

«Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки»,— сказал господин Красносельский в беседе с «РИА Новости». Он отметил, что Приднестровье планирует возобновить стабильные поставки газа в страну к концу текущей недели.

В понедельник, 27 января, премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что страна предоставит Приднестровью 3 млн куб. м газа в долг. По его словам, для его закупки Евросоюз выделил грант в размере €30 млн.

1 января российский «Газпром» остановил поставки газа в Молдавию из-за истечения договор о транзите топлива через Украину. По информации «Ъ», «Молдовагаз» прорабатывает схему поставок газа в Приднестровье с привлечением венгерских MOL и MVM. По словам источников, поставки могут начаться уже в феврале.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Венгрение газовых технологий».

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