В Елабуге женщина потеряла более 390 тысяч рублей, желая заменить счетчики

61-летняя жительница Елабуги лишилась 393 тыс. руб., чтобы заменить электросчетчики. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Неизвестный позвонил женщине и попросил продиктовать код из СМС, чтобы встать в электронную очередь на замену счетчиков.

Позже с ней связалась девушка, представившись сотрудником банка, и сообщила, что личный кабинет женщины на «Госуслугах» был взломан и на ее имя оформили кредиты. Чтобы их аннулировать, пенсионерке предложили оформить аналогичные кредиты и перевести деньги на безопасный счет.

Женщина в точности выполнила инструкции мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил о новых схемах интернет-мошенников, собирающих деньги «на нужды СВО».

Дарья Сайфиева