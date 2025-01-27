Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил о новых схемах интернет-мошенников, которые собирают деньги под видом крупных российских банков «на нужды СВО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новых схемах мошенников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новых схемах мошенников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Хайруллина, рассылаются фиктивные письма от банков о подключении ежемесячного списания средств «на нужды СВО», а в противном случае, если человек не согласен с подключением услуги, предлагается пройти по ссылке и отказаться от подобного взноса.

«Чтобы отказаться от платежей, нужно ввести свои данные, после этого вы лишитесь денег и доступа к банкам, а также установите вредоносное ПО, которое скопирует ваши чаты, фото и личные данные», — говорится в сообщении министра.

В 2024 г. в Татарстане было предотвращено 732 тыс. кибератак.

Артём Дергунов