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Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новых схемах мошенников

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил о новых схемах интернет-мошенников, которые собирают деньги под видом крупных российских банков «на нужды СВО».

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новых схемах мошенников

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новых схемах мошенников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новых схемах мошенников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Хайруллина, рассылаются фиктивные письма от банков о подключении ежемесячного списания средств «на нужды СВО», а в противном случае, если человек не согласен с подключением услуги, предлагается пройти по ссылке и отказаться от подобного взноса.

«Чтобы отказаться от платежей, нужно ввести свои данные, после этого вы лишитесь денег и доступа к банкам, а также установите вредоносное ПО, которое скопирует ваши чаты, фото и личные данные», — говорится в сообщении министра.

В 2024 г. в Татарстане было предотвращено 732 тыс. кибератак.

Артём Дергунов

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