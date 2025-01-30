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В Елабуге УК оштрафовали на 25 тысяч рублей за неуборку снега

Госжилинспекция Татарстана оштрафовала управляющую компанию «Созвездие» в Елабуге за неуборку снега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После жалобы жителя одного из домов на улице Болгар инспектор провел проверку и выявил нарушения в содержании двора. На ступенях подъездов и тротуарах образовались сугробы, а на внутридворовых проездах — ледяная колея.

За ненадлежащее содержание территории УК привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 25 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция готовит материалы в суд для дисквалификации директора одной из управляющих компаний Казани.

Анар Зейналов

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