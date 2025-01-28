Жилинспекция хочет дисквалифицировать директора управляющей компании в Казани

Государственная жилищная инспекция Татарстана готовит материалы в суд для дисквалификации директора одной из управляющих компаний Казани за ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению инспекторов, штрафных санкций в данном случае недостаточно, поэтому необходимо отстранить руководителя от управления домом.

В 2024 году ведомство направило 12 подобных исков против директоров управляющих компаний в пяти городах республики — Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нурлате.

При рассмотрении девяти дел суды частично согласились с доводами Жилинспекции, признали директоров УК виновными и назначили штрафы.

Самые крупные штрафы получили директора альметьевских компаний: ООО «ЖЭУ-3» — 100 тыс. руб. и ООО «УК Первый поселок» — 130 тыс. руб.

В Набережных Челнах рассмотрели шесть исков, по четырем из них директора УК получили штрафы: директор ООО УК «Ремжилстройсервис» дважды оштрафован на 25 тыс. руб., директор ООО «УК «Камстройсервис» — на 65 тыс. руб., директор ООО ЖУ «Бумажник» — на 50 тыс. руб.

В Бугульме директор УК ЖЭУ № 6 оштрафован на 53 тыс. руб., в Нурлате руководитель ООО «Эталон» — на 50 тыс. руб. Такую же сумму заплатил директор УК «Вахитовского района» в Казани.

Ранее Жилинспекция назвала дом № 2 на улице Гаврилова в Казани самым показательным в плане количества нарушений. Здание обслуживает УК «Уютный дом».

Анар Зейналов