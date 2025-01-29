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«Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме

В матче Единой лиги ВТБ «Парма» в Перми обыграла «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счетом 88:84 в пользу хозяев площадки. За три с половиной минуты до конца встречи подопечные Евгения Пашутина уступали 16 очков, а затем шесть очков за 13 секунд до финальной сирены. И все же смогли добиться ничьей в основное время 76:76. Овертайм остался за пермской баскетбольной командой.

Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

Среди пермяков больше всех очков (22) набрал Самсон Руженцев. 18 очков и 10 подборов на счету Ройса Хэмма, 17 очков - у Гарретта Нэвелса.

Для «Пармы» эта победа стала первой за три последних встречи.

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