Алексей Нечаев пошел на расширение

Председатель партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев завершил двухдневную поездку в Тюменскую область, в ходе которой встретился с губернатором Александром Моором, дал напутствия сторонникам по подготовке к сентябрьским выборам и заявил о планах выдвинуть до 300 кандидатов в депутаты муниципальных дум региона. Эксперт усомнился в перспективах существенного увеличения сторонников НЛ в представительных органах власти и указал на «слабые отношения» объединения с руководством области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Алексей Нечаев

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Руководитель фракции НЛ в Госдуме Алексей Нечаев прилетел в Тюмень вечером во вторник, в аэропорту Рощино его встретили заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский и руководитель НЛ в регионе Александр Яковенко. Парламентарий отправился с визитом в физико-математическую школу, Тюменский государственный университет (ТюмГУ), центр внешкольной работы «Дзержинец» в здании водонапорной башни и заявил о «постоянном улучшении Тюмени». Позже лидер фракции переключился на партийную работу и встретился со своими сторонниками.

Господин Яковенко отчитался господину Нечаеву об обновлении команды аппарата регионального отделения НЛ, сообщил о запуске ряда партийных проектов и о прошедших в сентябре 2024 года выборах, на которых в муниципальные думы были впервые избраны два кандидата от объединения. Алексей Нечаев отметил, что процесс «партийного строительства» НЛ совпал с выборным процессом в области и призвал усилить работу районных и местных ячеек партии.

Как рассказали «Ъ-Урал» представители объединения, господин Нечаев заявил о планах выдвинуть до 300 кандидатов на выборах депутатов муниципальных дум в области в 2025 году.

В конце визита в Тюменскую область политик встретился с губернатором Александром Моором. «Обсудили вопросы социально-экономического развития нашего региона»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Партия «Новые люди» была основана учредителем российской производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым в 2020 году. По итогам выборов депутатов Госдумы в 2021 году кандидаты от НЛ получили 13 мандатов. По данным пресс-службы объединения, в муниципальных думах регионов «тюменской матрешки» партию представляют четыре депутата: два — в Тюменской области, один — в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), один — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Визит Алексея Нечаева в Тюменскую область и его встреча с Александром Моором не приведут к существенному увеличению депутатов от НЛ в муниципальных думах региона по итогам сентябрьских выборов 2025 года, считает политолог Александр Безделов. По словам эксперта, партии пытаются расширить круг влияния перед выборами депутатов Госдумы в 2026 году, особенно в тех субъектах, в которых у объединений «наиболее слабые отношения с властями».

«Для увеличения числа депутатов от НЛ в Тюменской области партии необходимо менять подход к работе, своих лидеров, однако пока этим никто не занимается»,— сказал господин Безделов.

Политолог отметил, что депутаты Максим Новиков и Евгений Шульгин, представляющие НЛ в думах Новотарманского и Салаирского сельских поселений, являются выходцами из ЛДПР. «Фактически это не кандидаты от НЛ, они сформировали свой имидж до избрания от партии. Учитывая мелкий уровень выборов, от НЛ может избираться пара поселковых депутатов из бывших активистов других партий, однако претендовать с таким подходом на мандаты в Тюменской областной думе в 2026 году будет довольно трудно»,— сказал он.

Василий Алексеев