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Коммерсантъ FM
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Глава Дагестана рассказал Путину о повышении зарплат в регионе

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Господин Меликов рассказал президенту о развитии региона, рассказала пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Сергея Меликова

Встреча Владимира Путина и Сергея Меликова

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча Владимира Путина и Сергея Меликова

Фото: пресс-служба президента РФ

«Дагестан развивается вместе со всей страной. По данным за 11 месяцев прошлого года, промышленность выросла более чем на 6,5%, сельское хозяйство — более чем на 7%. Самое главное, что нам удалось сдвинуть с места и начать динамику повышения заработной платы»,— сказал глава Дагестана. Господин Меликов уточнил: зарплата выросла на 15% в номинальном выражении и на 4,1–4,2% в реальном. Сегодня она составляет более 40 тыс. руб.

Также Сергей Меликов сказал, что регион выводит предпринимателей из серых схем бизнеса. Он добавил, в Дагестане этим занимаются не первый год.

Владимир Путин вернулся в Кремль после двух дней поездок по регионам. 27 января он прилетел в Петербург, чтобы принять участие в праздновании Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 28 января президент побывал в Самарской области и посетил завод АвтоВАЗа.

Подробнее о последней поездке — в репортаже Андрея Колесникова «Lada Kremlin».

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