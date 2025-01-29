Приговор экс-спикеру Чернушинской думы устоял в кассации

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) оставил без изменения приговор бывшему директору ООО «Дорос» и председателю думы Чернушинского округа Андрею Галиханову. Об этом сообщает издание «РБК Пермь». Ранее он был обвинен в уклонении от уплаты налогов на 102,9 млн руб. и освобожден от наказания за истечением срока давности уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТИК Чернушенского округа Фото: ТИК Чернушенского округа

По данным издания, господин Галиханов и его адвокат намерены обратиться с жалобой в Верховный суд РФ. Они считают, что судом не приняты во внимание их доводы о допущенных процессуальных нарушениях. Так, исключив недоимку за 2016 год, апелляция определила ее общий размер за предыдущие три года в 102,9 млн руб., тем самым выйдя за пределы обвинения.

До 2024 года Андрей Галиханов возглавлял думу Чернушинского округа. На прошедших в прошлом году выборах он был выдвинут на выборы «Единой Россией» в округе №10, но отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья. В результате в округе остался лишь один кандидат — представитель ЛДПР, пожарный Константин Булышев, и выборы были отложены.

Минувшим летом суд признал господина Галиханова, как бывшего директора ООО «Дорос», виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере за период 2013–2014 годов. Суд оштрафовал его на 350 тыс. руб. и освободил от наказания за истечением срока давности, сообщал «РБК-Пермь».