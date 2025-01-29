Дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова передали в Мосгорсуд

Хамовнический суд Москвы направил дело бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова в Мосгорсуд. Там дело будут рассматривать в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд удовлетворил просьбу прокурора и направил дело в Мосгорсуд»,— сообщил адвокат Тимура Иванова Денис Булуев агентству ТАСС.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля. В отношении него возбуждены три уголовных дела о взятке в 1,2 млрд руб. и растрате на общую сумму в 3,2 млрд. Антон Филатов — бывший глава ООО «Оборонлогистика», которое курировал Тимур Иванов. Его также арестовали в апреле 2024 года по делу о растрате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зашли с генералов».