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Глава Ямала поручил усилить уборку снега в Ноябрьске после массовых жалоб

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на заседании правительства поручил разобраться с инцидентами в сфере ЖКХ и проблемами уборки снега в регионе. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, особого внимания требует обстановка в Ноябрьске.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Дмитрий Артюхов отметил, что причины инцидентов могут быть различными — от сильных морозов до человеческого фактора. «Что касается уборки снега: в целом видим значительный рост обращений по городам, в первую очередь по Ноябрьску. Там проблема системная. Предприятие, которое ранее этим занималось, отстранено на законных основаниях»,— рассказал глава региона, подчеркнув, что проблема неубранного снега наблюдается в городе не первый год, и предложил привлекать к уборке предприятия в период активных снегопадов.

Губернатор также обратил внимание на необходимость выявления ответственных за коммунальные проблемы и поиска решений для улучшения ситуации после случившихся в январе аварий Губкинском, Салехарде и других населенных пунктах. На заседании правительства обсуждались также региональные параметры новых национальных проектов и пути снижения офтальмологической заболеваемости у детей.

Ранее Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку после публикации о заваленной снегом части аэропорта Ноябрьска: людям с чемоданами в руках пришлось прокладывать себе дорогу через сугробы самим. После этого глава города Алексей Романов поручил подрядчику убрать снег в городе до конца месяца.

Ирина Пичурина

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