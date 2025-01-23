Прокуратура проверит сообщение о заваленной снегом части аэропорта Ноябрьска

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку после публикации о заваленной снегом части аэропорта Ноябрьска, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

По информации из соцсетей, большое количество снега образовалось вблизи багажного отделения аэропорта. Согласно публикации telegram-канала NSK, прилетевшим в 8:05 людям с чемоданами в руках пришлось прокладывать себе дорогу через сугробы самим, при этом начальник смены аэропорта сослался на начало рабочего дня в 8:00 и предложил написать в жалобную книгу.

Накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Ямала были задержаны несколько рейсов, в частности, из Ноябрьска вовремя не смогли отправиться самолеты в Сочи и Салехард.

Ирина Пичурина