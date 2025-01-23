Глава Ноябрьска поручил подрядчику убрать снег в городе до конца месяца
Подрядчик должен расчистить снег в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) до конца января — такой срок дал ему мэр Алексей Романов. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В частности, до конца месяца он должен привести в полный порядок проезжую часть и тротуары, а службе заказчика поручено пересмотреть организацию работы с подрядной организацией и выстроить ее более эффективно. При этом господин Романов отметил, что сейчас снежный полигон работает штатно — проблемы с приемкой снега ранее были решены.
Ранее Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку после публикации о заваленной снегом части аэропорта Ноябрьска: прилетевшим утром людям с чемоданами в руках пришлось прокладывать себе дорогу через сугробы самим.