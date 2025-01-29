В июне Utair запустит рейсы между Уфой в Сочи

Авиакомпания Utair объявила о запуске рейсов между Уфой и Сочи в июне 2025 года. Как сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале, полеты будут выполнять пять раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Путешественники смогут оправляться в города по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время, проведенное на борту воздушного суда, составит 3 часа 30 минут. В летний период Utair также будет выполнять рейсы в Сочи из других городов, в том числе в Москву, Нижневартовск, Сургут, Тюмень и Ханты-Мансийск.

Специалисты аэропорта Сочи также выявили рост спроса на международные направления. Количество пассажиров увеличилось на 13%, общее число обслуженных достигло 1,7 млн. Наиболее популярными направлениями стали Стамбул, Анталья и Ереван.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Азимут» объявила о расширении расписания рейсов между Сочи и Минеральными Водами. С 23 января 2025 года перевозчик запустил дополнительный рейс по четвергам, а с 7 февраля к ним присоединится еще один — по пятницам.

Мария Удовик