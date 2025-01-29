Губернатор Прикамья поручил бывшему «коммунальному» вице-премьеру разобраться с ситуацией в Пермском округе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил своему советнику по вопросам ЖКХ и бывшему вице-премьеру по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву «навести порядок в Пермском муниципальном округе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кокорев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Кокорев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Все концессионные соглашения (в муниципалитете.— «Ъ-Прикамье»), которые мы проанализировали, фактически не работают. Это квазиконцессии: никаких инвестиций нет, арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые выкачивают средства из системы ЖКХ, не модернизируя ее. Мы через какое-то время получим коллапс»,— заявил глава региона. Он добавил, что неоднократно обращал внимание на проблему, но «не был услышан руководством территории».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о возможной отставке главы Пермского округа Владимира Цветова. Предполагается, что его должность займет бывший первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. С 20 января она назначена заместителем руководителя округа.