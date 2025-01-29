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Коммерсантъ FM
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Правительство разрабатывает меры для улучшения состояния «РусГидро»

Правительство и «РусГидро» (MOEX: HYDR) разрабатывают план улучшения экономического состояния компании, в том числе с использованием дивидендов, заявил вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Решение по выплате дивидендов пока не принято.

По словам господина Трутнева, основная проблема «РусГидро» в том, что компания платит за уголь по рыночной цене, а тарифы «держит в секторе регулируемом». Он считает, что «экономика таким образом не работает».

«Мы вместе с компанией "РусГидро" готовим предложения по улучшению работы экономического состояния компании... Они находятся в высокой степени готовности. В самое ближайшее время они будут до конца доработаны»,— сказал он после совещания по энергетике (цитата по ТАСС).

На фоне этих новостей акции «РусГидро» на Московской бирже росли на 3,84%, до 57,09 коп. за акцию, что стало максимумом с августа 2024 года. По состоянию на 14:48 акции компании растут на 1,86%, до 0,56 руб.

«РусГидро» контролирует почти всю энергетику Дальнего Востока. За 2022 год компания выплатила 22,4 млрд руб. дивидендов (по 5,025 коп. на обыкновенную акцию). В июне 2024 года акционеры «РусГидро» не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 года из-за отсутствия директивы Росимущества (основной акционер компании). В середине декабря господин Трутнев говорил, что вопрос пока рассматривается.

О деятельности компании — в материале «Ъ» «"РусГидро" сбрасывает сети».

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