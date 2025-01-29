Минобороны сообщило об отражении восьми контратак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за минувшие сутки, сообщили в Минобороны. Бои продолжаются в том числе в Суджанском районе и вблизи самой Суджи.

В частности, ВС РФ работали в населенных пунктах Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Черкасское Поречное. По информации ведомства, поражение потерпели танковые, тяжелые механизированные, десантно-штурмовые бригады, а также формирования морской пехоты и теробороны ВСУ. В населенных пунктах Суджанского района, а также Сумской области ВС РФ нанесли авиационные и артиллерийские удары по технике и войскам Украины.

В ночь с 28 на 29 января произошла крупнейшая атака БПЛА с начала года. Над Россией перехватили и уничтожили 104 беспилотника, большую часть которых сбили в воздушном пространстве Курской области — 47 БПЛА. 27 января вооруженные силы России отбили у ВСУ курское село Николаево-Дарьино.