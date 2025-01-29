В Госдуме предложили разрешить сдавать на водительские права экстерном

Депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил изменить положение о сроке и формате подготовки к экзамену на получение водительского удостоверения. По его мнению, россиянам нужно разрешить сдавать практическую часть экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а теоретическую часть — без обязательного посещения автошколы. С этой инициативой господин Ткачев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Ткачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Ткачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат напомнил, что практические занятия по вождению автомобилей занимают 56 часов, но необходимые навыки вождения большинство россиян получают уже спустя 30 часов вождения. «Дальнейшие занятия с инструктором фактически являются повторением уже отработанных навыков на одном и том же маршруте, что приводит к лишней трате денежных средств граждан без получения новых знаний»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Антон Ткачев обратил внимание, что ранее посещать лекции было обязательно, а самостоятельная подготовка была запрещена из-за «серых» автошкол с некачественными услугами. Теперь же, когда ограничения сняты, среди россиян активно растет популярность онлайн-образования. «Все указанные проблемы, актуальные в 2013 году, в большей степени решены посредством реформ, успешно реализованных руководством МВД РФ и правительством РФ»,— убежден господин Ткачев.

Правила сдачи экзамена на права изменились с апреля 2024 года. Теперь вместо пяти штрафных баллов за промахи начинающий водитель может набрать семь баллов, прежде чем экзамен остановят. Кандидатов в водители, трижды не сдавших тест, ждут на пересдачу в ГИБДД не ранее чем через полгода.

О новых правилах — в материале «Ъ» «Водителям кое-что простят».