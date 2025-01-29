В Мурманской области сбили БПЛА

В Мурманской области сбили беспилотник, сообщил в Telegram губернатор Андрей Чибис. Из-за угрозы атаки вводились ограничения в аэропорту Мурманска. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В предыдущий раз регион подвергался атаке в сентябре 2024 года, тогда сбили три БПЛА, никто не пострадал. Сегодняшней ночью Минобороны сообщило о второй крупнейшей атаке беспилотников с начала года: было сбито 104 беспилотника над девятью российскими регионами.