Аэропорт Мурманска временно приостановил работу из-за опасности БПЛА

Международный аэропорт Мурманск, расположенный в городском поселении Мурмаши, временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил об угрозе атаки беспилотников.

О том, что в Мурманской области существует опасность прилета БПЛА, губернатор сообщил в 11:10 мск. «Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства»,— написал господин Чибис в Telegram-канале.

Ночью 29 января в целях безопасности также закрывался петербургский аэропорт Пулково. Ограничения на полеты ввели с 2:56, они были сняты в 4:32. В период действия угрозы атаки БПЛА ограничил работу и аэропорт Казани. Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, над Россией было сбито 104 беспилотника.