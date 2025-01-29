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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Мурманска временно приостановил работу из-за опасности БПЛА

Международный аэропорт Мурманск, расположенный в городском поселении Мурмаши, временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил об угрозе атаки беспилотников.

О том, что в Мурманской области существует опасность прилета БПЛА, губернатор сообщил в 11:10 мск. «Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства»,— написал господин Чибис в Telegram-канале.

Ночью 29 января в целях безопасности также закрывался петербургский аэропорт Пулково. Ограничения на полеты ввели с 2:56, они были сняты в 4:32. В период действия угрозы атаки БПЛА ограничил работу и аэропорт Казани. Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, над Россией было сбито 104 беспилотника.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд &lt;BR>На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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