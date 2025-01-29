Песков: Сербия не обращалась к России за помощью на фоне протестов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия желает Сербии, где третий месяц продолжаются массовые протесты, урегулировать все проблемы. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва ценит дружбу и сотрудничество с Белградом. Сербские власти, по его словам, не обращались за помощью к российским коллегам в связи с обстановкой в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic , Reuters Фото: Djordje Kojadinovic , Reuters

«Сербия — это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать. И мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Отвечая на вопрос об обращении Сербии к России на фоне протестов, пресс-секретарь российского президента сказал: «Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами».

Поводом для организованных сербскими студентами протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября. Формально протестующие требуют привлечь к уголовной ответственности виновных в случившемся, а фактически выступают за смену власти в стране. Президент Сербии Александр Вучич связал протестные акции с попыткой Запада устроить в Сербии цветную революцию. Тем не менее накануне о своей отставке объявил премьер-министр Милош Вучевич.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия пережила блокаду с потерями».

Лусине Баласян