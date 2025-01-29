В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

В Республике Татарстан отменено предупреждение об угрозе атаки беспилотными воздушными судами. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Это было второе за ночь предупреждение об угрозе атаки БПЛА в регионе. Первое действовало с 00:34 до 02:41, второе было объявлено в 03:31.

В период действия первого предупреждения аэропорт Казани временно ограничивал работу — с 00:55 до 02:35. За это время три рейса, следовавших в столицу Татарстана, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Анар Зейналов