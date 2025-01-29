Экс-глава Перми возглавил наблюдательный совет ПЗСП

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня наблюдательный совет АО «ПЗСП» избрал нового председателя. Как сообщили «Ъ-Прикамье» на предприятии, им стал Алексей Демкин, бывший глава Перми и экс-зампред краевого правительства. Ранее совет возглавлял его отец, бывший гендиректор ПЗСП и экс-депутат заксобрания Пермского края Николай Демкин. Таким образом, бывший руководитель девелоперский группы покинул последний пост на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2024 году после ухода с госслужбы Алексей Демкин возглавил ООО «Торговый дом “ПЗСП”».

АО «ПЗСП» занимает 107-е место в общероссийском рейтинге застройщиков РФ по объему ввода жилья за 2024 год. В минувшем году группа ввела в эксплуатацию 62 тыс. кв. м жилья, на долю застройщика приходится 12,6% пермского рынка.