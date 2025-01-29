ПЗСП получил разрешение на строительство дома бизнес-класса в Разгуляе

Пермский застройщик ПЗСП получил разрешение на возведение жилого дома на ул. Максима Горького, 10. Как указано в реестре разрешений на строительство, разрешительная документация была выдана 25 декабря компании ПЗСП — ООО «Спецстрой Горького, 10». Дом разместится на участке площадью 1,3 тыс. кв. м, на пересечении улиц Советской и М. Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

В Единой информационной системе жилищного строительства указано, что дом на ул. М. Горького, 10, будет пятиэтажным, рассчитанным на 22 квартиры, в классе «бизнес». Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2027 года. Общая площадь жилых помещений дома составит 1,8 тыс. кв. м.

Право аренды участка на ул. М. Горького, 10, площадью 1,3 тыс. кв. м, ПЗСП выиграл на муниципальных торгах в конце 2021 года. В 2022 году в компании сообщали, что рассчитывают возвести там дом премиум-класса.