Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС решили продолжать давление на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам телефонного разговора согласились с необходимостью «сохранить максимальное давление» на Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официально госдепартамент США сообщил, что господин Рубио приветствовал продление европейских санкций в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В пресс-релизе Госдепа говорится, что госсекретарь заявил о необходимости укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и «обратил внимание на вызовы, исходящие от Китая». Также стороны обсудили углубление сотрудничества США и Евросоюза.

Госпожа Каллас назвала разговор с господином Рубио хорошим. Она написала в соцсети X, что обсудила с госсекретарем «глобальные вопросы», включая российско-украинский конфликт, «злонамеренное влияние Ирана и вызовы, исходящие от Китая».

Кремль считает санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне, 28 января, заявил, что санкции — это «обоюдоострое оружие» и европейцы страдают из-за них.

О планах ЕС по расширению санкций — в материале «Ъ» «Приставка зрит в корень».