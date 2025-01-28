Песков: Россия продолжает считать санкции ЕС незаконными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на шесть месяцев. Кремль считает ограничения незаконными.

«Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву. В данном случае ничего не меняется»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. По мнению Кремля, санкции — это «обоюдно острое оружие» и европейцы «страдают из-за этих санкций».

Главы МИД стран ЕС вчера, 27 января, вновь продлили экономические санкции в отношении России (вопрос об их продлении рассматривается каждые полгода). При обсуждении этой меры, требующей единогласной поддержки стран ЕС, Венгрия потребовала от Еврокомиссии (ЕК) гарантий энергобезопасности страны. В ответ ЕК пообещала защищать инфраструктуру, обеспечивающую поставки энергоресурсов, и подключить Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной о транзите газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции подготавливают к продлению».