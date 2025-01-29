Нефтекамск занял последнее место в Башкирии по открытости бюджетных данных

По итогам 2024 года девять муниципалитетов Башкирии разделили первое место в рейтинге муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных, составляемом региональным министерством финансов. По 144 балла (максимальное количество возможных) набрали Альшеевский, Давлекановский, Кигинский, Краснокамский районы, а также города Уфа, Агидель, Октябрьский, Кумертау и Сибай. Документ с итоговым рейтингом опубликован на сайте минфина.

После три позиции из 63 заняли Калтасинский (119 баллов) и Караидельский (116 баллов) районы и город Нефтекамск (104 балла).

В 2023 году лидерами были Белебеевский, Иглинский, Кигинский, Краснокамский, Татышлинский и Хайбуллинский районы, а также Агидель, Уфа, Октябрьский, Кумертау и Сибай. Замкнули рейтинг Нефтекамск и Туймазинский районы.

Рейтинг составляется в четыре этапа. На первом оценивается «характеристика первоначально утвержденного бюджета», на втором — годовой отчет об исполнении бюджета, на третьем — исполнение бюджета и финансовый контроль. На последнем этапе баллы анализируется то, как был составлен проект бюджета.

Идэль Гумеров