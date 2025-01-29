Обанкротившийся экс-владелец Custom Capital не имеет работы и имущества

Арбитражный суд Пермского края вынес мотивировочное решение по делу о банкротстве бывшего владельца холдинга Custom Capital Сергея Бровцева. Напомним, недавно суд признал несостоятельным Сергея Бровцева из-за долга в 4,2 млн руб. Как указано в материалах дела в судебном определении от 27 января, должник в настоящее время не трудоустроен. Кроме того, у Сергея Бровцева отсутствует имущество, подлежащее включению в конкурсную массу с последующей реализацией в банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Суд приходит к выводу, что в данном случае признаки неплатежеспособности гражданина имеют место, должник прекратил расчеты с кредиторами, что обусловлено недостаточностью имеющегося дохода. Таким образом, обязанность по обращению в суд с соответствующим заявлением должником соблюдена»,— отмечается в судакте. Помимо вынесения решения о банкротстве Сергея Бровцева суд утвердил его финансовым управляющим члена Ассоциации СОАУ «Меркурий» Сергея Толстова.

По данным базы Rusprofile, Сергей Бровцев ведет деятельность в Прикамье с 2005 года. Числится учредителем и руководителем действующей организации ООО «Капитал-Инвест». Кроме этого, является владельцем ООО «Профит», а также находящегося в процессе банкротства и ликвидируемого в данный момент ООО «Капитал-Эстейт».

Холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Кэпитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». Группа участвовала также в ряде венчурных проектов, среди которых была генетическая лаборатория «Мой ген». В марте 2019 года компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-Банк» из-за долга в 140 млн руб.