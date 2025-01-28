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Коммерсантъ FM
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Кремлев рассказал о планах превратить IBA в Международный дом бокса

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сказал, что не видит конкурентов среди других боксерских спортивных организаций. Он добавил, что IBA открыта к сотрудничеству и намерена трансформировать ассоциацию в Международный дом бокса.

«IBA по определению — это главная в боксе ассоциация, организация, призванная всех объединять. И мы хотим играть роль площадки, на которой участники сообщества реализовывали бы совместные проекты, проводили соревнования… Наша задача — трансформировать IBA в Международный дом бокса, создающий все условия для развития боксеров»,— сказал Умар Кремлев в интервью «Ъ».

По словам господина Кремлева, Международная ассоциация бокса находится в постоянном контакте с руководителями федераций, контролирующих профессиональный бокс. Любой диалог с ними имеет дружеские, а не сопернические отношения, добавил он.

Подробнее читайте в интервью с Умаром Кремлевым, которое позже будет опубликовано на сайте «Ъ».

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