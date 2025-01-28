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Коммерсантъ FM
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Кремлев поблагодарил Трампа за гендерную политику в спорте

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев положительно оценил гендерную политику президента США Дональда Трампа. Он добавил, что после инаугурации господина Трампа ассоциация направила ему письмо с благодарностью.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы поблагодарили Трампа за то, что он фактически поддерживает стратегию IBA, не остался в стороне во время острой дискуссии по данному вопросу»,— сказал Умар Кремлев в интервью «Ъ».

Как добавил президент IBA, ассоциация не ждет ответной благодарности и рассчитывает только на себя. При этом он выразил уверенность, что Дональд Трамп будет способствовать тому, чтобы «бокс не был вычеркнут из программы Олимпиады в Лос-Анджелесе».

В день инаугурации 20 января Дональд Трамп подписал указ о признании в США только двух полов — мужского и женского. Среди прочего он также запретил трансгендерам участвовать в школьных спортивных соревнованиях.

Подробнее читайте в интервью с Умаром Кремлевым, которое позже будет опубликовано на сайте «Ъ».

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