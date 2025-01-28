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Улицы в новом микрорайоне Салехарда получили названия в честь медиков

В новом микрорайоне Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) несколько улиц получили названия в честь работников медицины и выдающихся российских медиков, сообщили в городской мэрии. До этого улицы на его территории были безымянными.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Название в честь врача Василия Федорищева, который создал систему скорой медицинской помощи Салехарда, было присвоено улице после предложения местных жителей и работников скорой помощи — инициативу поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Еще семь улиц получили названия в честь следующих известных медиков:

  • хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова;
  • хирурга Николая Склифосовского;
  • ученого Михаила Ломоносова;
  • хирурга Николая Пирогова;
  • врача Алексея Васильева.

Кроме того, двум другим улицам присвоены названия — ул. Санавиации и ул. Медиков. «Важное и символическое решение в Год героев, который, в том числе, призван отметить каждодневный и важный труд людей мирных профессий»,— подчеркнули в администрации.

Новый микрорайон Салехарда расположен на юго-востоке города за микрорайоном Радужный. Он развивается с ноября 2021 года, площадь рассчитана на 455 участков — из них уже выдано 306 участков.

В прошлом году эксперты на заседании комиссии по топонимике присвоили названия двум новым улицам в Екатеринбурге, которые назвали в честь выдающихся советских спортсменов — конькобежки Татьяны Карелиной и тяжелоатлета Аркадия Воробьева.

Ирина Пичурина

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