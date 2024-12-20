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В Екатеринбурге две улицы назвали в честь советских спортсменов из Свердловска

Эксперты на заседании комиссии по топонимике присвоили названия двум новым улицам в Екатеринбурге, которые назвали в честь выдающихся спортсменов — конькобежки Татьяны Карелиной и тяжелоатлета Аркадия Воробьева, сообщили в городской мэрии. Они появились в Новокольцовском районе.

Новокольцовский район

Новокольцовский район

Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Новокольцовский район

Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Татьяна Карелина родилась 25 января 1916 года в Пермской губернии и в 1938 году стала первой среди женщин в Свердловской области, кому присвоили звание «Мастер спорта СССР» по конькобежному спорту, в 1946 году стала заслуженным мастером спорта СССР, занимала высокие места на международных соревнованиях. Умерла в 5 февраля 2001 года в Екатеринбурге.

Аркадий Воробьев родился 3 октября 1924 года в Тамбовской области, в 1957 году окончил Свердловский государственный медицинский институт — в Свердловске он проживал с 1948 по 1963 год, за это время он получил первые и призовые места на международных соревнованиях по тяжелой атлетике, в том числе на двух олимпиадах, четырежды становился сильнейшим европейским тяжелоатлетом. В начале 60-х завершил спортивные выступления и переехал в Москву, где умер 22 декабря 2012 года.

Кроме того, комиссия присвоила названия девяти остановкам вдоль перспективных частей улиц Хрустальногорской, Суходольской и Евгения Савкова: они будут называться «Улица Тенистая», «Поселок Светлореченский», «Улица Евгения Савкова», «Улица архитектора Белякина», «Школа № 31».

Также по решению комиссии установят мемориальные доски, одна из них появится на фасаде спортзала Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» в честь заслуженного тренера СССР и РСФСР по волейболу Юрию Филимонову, воспитавшего несколько поколений будущих чемпионов команды «Уралочка». Вторая доска увековечит память заслуженного деятеля науки России Бориса Чуркина, который внес огромный вклад в развитие уральского литейного производства и машиностроения. Ее установят на доме ученого по ул. Коминтерна, 18.

Всего в Екатеринбурге за год присвоили названия 69 объектам.

Ирина Пичурина

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