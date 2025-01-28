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В Чебоксарах преподавателя колледжа подозревают во взятке и служебном подлоге

В Чебоксарах возбудили два уголовных дела в отношении преподавателя колледжа. Мужчина подозревается в двух эпизодах по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение мелкой взятки) и в двух эпизодах по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в СУ СК России по Чувашии.

По версии следствия, в марте — апреле 2024 года преподаватель колледжа в Чебоксарах получил от двух студенток третьего курса взятку в размере 3 тыс. руб. от каждой за аттестацию по дисциплине «Иностранный язык». После этого девушкам были поставлены удовлетворительные оценки, сведения о которых внесли в ведомость дифференцированного зачета и зачетную книжку.

Проводятся следственные действия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов преступлений.

Диана Соловьёва

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