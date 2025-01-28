«Хезболла» не оставляет Израилю выхода

Группировка «Хезболла» встретила в штыки официальное продление срока, на который войска Израиля могут остаться в Ливане. Генсек военизированной организации Наим Касем заявил, что теперь его соратники имеют полное право взять в руки оружие вопреки режиму прекращения огня, вступившему в силу 27 ноября 2024 года. Однако «Партия Аллаха» сама, по-видимому, пренебрегала условиями сделки. Как сообщили западные СМИ, шиитские боевики находятся в тесном взаимодействии с ливанскими военными, которые, согласно договоренностям, должны были взять под контроль южные районы Ливана, демонтировав там военную инфраструктуру «Хезболлы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем

Фото: Bilal Hussein / AP Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем

Фото: Bilal Hussein / AP

«Противник не желает прекращать оккупацию,— заявил в своем обращении Наим Касем,— поэтому теперь сопротивление (альянс лояльных Ирану военизированных движений на Ближнем Востоке.— “Ъ”) имеет право действовать так, как посчитает целесообразным. Наши бойцы выполнили свои обязательства в отличие от Израиля, который с 27 ноября нарушал режим прекращения огня 1350 раз и отказался вывести войска с ливанской территории в срок».

Условия мирной сделки, заключенной при посредничестве США и Франции, изначально предусматривали, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинут южные районы Ливана к 27 января.

Однако официальные лица еврейского государства утверждали, что этого времени недостаточно. По их словам, вооруженные силы Ливана, которые в течение 60 дней должны были взять под свой контроль все позиции «Хезболлы» и демонтировать ее военную инфраструктуру, не справляются со своей миссией из-за нехватки мотивации и ресурсов.

Отдельно на неспособность ВС Ливана дислоцировать свои части во всех районах, очерченных сделкой, повлияла и смена власти в соседней Сирии, подчеркивали дипломатические источники эмиратского издания The National. Очевидно, имеется в виду то, что после краха правительства Башара Асада на родину направились сирийские беженцы. Это создало нагрузку на пограничные переходы, где потребовалось присутствие подразделений ливанской армии.

Правительство Биньямина Нетаньяху запрашивало у Вашингтона как минимум еще месяц на реализацию соглашения. США отвели своему ближневосточному союзнику чуть меньше.

В воскресенье администрация президента Дональда Трампа объявила, что сделка о присутствии ЦАХАЛа на юге Ливана «продолжит действовать до 18 февраля».

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) называют реакцию господина Касема на сохранение израильских войск сдержанной. Они считают это «результатом серьезной деградации, которую израильские операции вызвали в “Хезболле”». В ISW сомневаются, что за время после перемирия 27 ноября «Партия Аллаха» смогла «восстановить значительную часть своих военных возможностей». В связи с этим группировка не может позволить себе прямые столкновения с ЦАХАЛом и обстрелы Израиля — сейчас она зализывает раны, делают вывод эксперты.

Но и к полной капитуляции «Хезболла», похоже, не готова. Как рассказали источники The Times, все эти недели группировка пыталась сохранить скрытое присутствие в «чистой» зоне.

Как сообщается, она пользовалась сливами информации из общей оперативной комнаты международных посредников из США, Франции и ООН. Доступ к ней имело командование ВС Ливана. Главным источником утечек для «Хезболлы» стал глава военной разведки в Южном военном округе Сухиль Бахидж Гарб, отмечают собеседники The Times.

Эти сливы информации дали «Хезболле» возможность сохранить некоторые оружейные схроны вблизи границы с Израилем и оставить там своей боевой актив наперекор требованиям мирной сделки. Впрочем, господин Гарб, включение которого в оперативную комнату, как сообщается, пролоббировали высокопоставленные представители группировки, выступал, вероятно, не единственным информатором. Собеседники The Times говорят о «десятках» ненадежных офицеров правительственной армии Ливана.

Такая ситуация ставит вопрос о способности ливанских военных сыграть роль силы, альтернативной «Хезболле». Если группировку не удастся вытеснить из пограничья к 18 февраля, то правительство господина Нетаньяху, вероятно, будет добиваться от США мандата на затяжную кампанию. Как заявил на днях израильский источник канала CNN, целесообразность ухода ЦАХАЛа из Ливана можно оценивать только по истечении дополнительного срока.

Нил Кербелов