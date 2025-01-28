Голосование по вотуму недоверия Фицо сорвалось из-за нехватки депутатов

Внеочередное заседание Национального совета (парламента) Словакии, на котором должно было пройти голосование о вынесении вотума недоверия правительству Роберта Фицо, не открылось из-за отсутствия кворума. На минувшей неделе премьер предупреждал, что депутаты от его партии Smer проигнорируют сессию, а партнеров по правящей коалиции он призовет последовать их примеру.

Заседание началось в 10:00 по местному времени (12:00 мск), на тот момент в зале было 66 депутатов, при этом для открытия сессии необходимо присутствие не менее 76 из 150 парламентариев , передает Dennik. Был объявлен перерыв, однако после него осталось 64 депутата. Вице-спикер парламента Тибор Гашпар перенес заседание на завтра, 29 января.

Изначально предложение трех оппозиционных партий о вотуме недоверия Роберту Фицо должно было рассматриваться 21 января, но заседание перевели в закрытый формат из-за обсуждения конфиденциального доклада разведки. Оппозиция отказалась голосовать без открытых дебатов и покинула зал.

Одним из поводом для вотума недоверия оппозиция назвала внешнеполитический курс Роберта Фицо, который, по ее мнению, приводит к изоляции Словакии и отходу от европейского курса. На этом фоне в стране с декабря продолжаются протесты, изначально вызванные визитом словацкого премьера в Москву. 24 января на протестные акции в нескольких городах Словакии вышли 100 тыс. человек. Правительство связало эти протесты с попытками госпереворота, организуемыми внешними силами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это рука — чьих надо ''экспертов'' рука».

Лусине Баласян