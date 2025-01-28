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Коммерсантъ FM
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Президент Казахстана призвал правительство к тотальной экономии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительству страны нужно обеспечить всеобщую экономию средств. По его словам, властям предстоит «принять сложные решения», чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее развитие.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам»,— сказал господин Токаев на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Президент Казахстана уточнил, что уже подготовлены направления реформ и подходы к их реализации. Он считает, что поставленные задачи по силам госслужащим, «обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность». «Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях»,— добавил Касым-Жомарт Токаев.

Премьер республики Олжас Бектенов заявил, что по итогам 2024 года ВВП Казахстана вырос на 4,8%. Темпы роста экономики снизились относительно 2023 года (тогда ВВП вырос на 5,1%) в том числе из-за снижения объемов добычи нефти.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство прогнозировало, что в 2025 году экономика страны вырастет на 4,2%, в 2026-м — на 4%, в 2027-м — на 3,9%. Дополнительным сдерживающим фактором для ВВП эксперты называли невысокие объемы вложений в основной капитал.

Подробности — в материале «Ъ» «Казахстанский ВВП поскользнулся на нефти».

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