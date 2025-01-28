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ТАНТК имени Бериева хотят обанкротить из-за долга в 6,8 млн рублей

ООО «Производственно-технический центр "Вектор"» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева из-за долга в размере 6,8 млн руб. Об этом сообщается на портале «Федресурс».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Задолженность ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" перед ООО "ПТЦ "Вектор" подтверждается решением третейского суда и Определением Арбитражного суда Ростовской области о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение»,— говорится в сообщении.

По данным «СПАРК Интерфакс», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева» зарегистрировано в 1994 году в Таганроге. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Выручка предприятия за 2023 год составила 13,4 млрд руб., прибыль — 527,8 млн руб.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» в пользу ООО «Производственно-технический центр «Вектор» взыскана задолженность по контракту в размере 6,8 млн руб., а также более 800 тыс. руб. пени.

«Продолжать взыскание пени с 18 мая 2024 года до момента фактического исполнения решения Третейского суда, в общем размере не превышающем 858 тыс. руб.»,— сообщается в Определении арбитражного суда Ростовской области.

Решение третейского суда вступило в законную силу, в добровольном порядке это решение должником не исполнено.

Тат Гаспарян

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