За ночь сбили пять БПЛА над тремя российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над Брянской областью, один — над Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. В Белгородской области обломки сбитого дрона повредили семь домов, также обошлось без жертв. Крымские власти пока не комментировали ночную атаку.