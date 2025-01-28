В Белгородской области обломки сбитого беспилотника повредили семь домов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков в селе Никольское выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов, уточнил губернатор.
Накануне, 27 января, вечером, средства ПВО сбили пять беспилотников над тремя регионами России, в том числе один — над Белгородской областью. Вячеслав Гладков писал, что в селе Кукуевка Валуйского округа БПЛА «нанес удар по припаркованному возле дома легковому автомобилю». Также повреждения получили два частных домовладения.
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