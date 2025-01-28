В Брянской области сбили два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников в регионе силами противовоздушной обороны. По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Об уничтожении первого дрона глава региона написал в 4:49 мск, второго — в 5:01 мск.

В предыдущий раз дрон в регионе был сбит 25 января, передавало Минобороны. Пострадавших и разрушений не было. В ночь на 24 января над 13 регионами России уничтожили 121 беспилотник, в том числе 37 — над Брянской областью.