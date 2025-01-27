Молодежную сборную России по футболу не допустили к Евро-2027 и Олимпиаде-2028

Российскую молодежную сборную по футболу (игроки до 21 года) не допустили к отборочному этапу чемпионата Европы 2027 года, следует из информации на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Российская сборная не указана в списке участников жеребьевки, которая состоится 6 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В финальном этапе Евро-2027 будут распределены путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Таким образом, молодежная сборная из России не выступит и на следующей летней Олимпиаде.

При этом к жеребьевке допустили молодежную сборную Белоруссии. Сборные Албании и Сербии в жеребьевке не участвуют, так как будут хозяевами турнира.

В 2022 году FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. В связи с этим сборные России не принимали участие в плей-офф чемпионата мира 2022 года, пропустили чемпионат Европы-2024 и два розыгрыша Лиги наций

О достижениях российской сборной по футболу — в материале «Ъ» «Бруней пошел на рекорд».