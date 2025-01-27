Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молодежную сборную России по футболу не допустили к Евро-2027 и Олимпиаде-2028

Российскую молодежную сборную по футболу (игроки до 21 года) не допустили к отборочному этапу чемпионата Европы 2027 года, следует из информации на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Российская сборная не указана в списке участников жеребьевки, которая состоится 6 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В финальном этапе Евро-2027 будут распределены путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Таким образом, молодежная сборная из России не выступит и на следующей летней Олимпиаде.

При этом к жеребьевке допустили молодежную сборную Белоруссии. Сборные Албании и Сербии в жеребьевке не участвуют, так как будут хозяевами турнира.

В 2022 году FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. В связи с этим сборные России не принимали участие в плей-офф чемпионата мира 2022 года, пропустили чемпионат Европы-2024 и два розыгрыша Лиги наций

О достижениях российской сборной по футболу — в материале «Ъ» «Бруней пошел на рекорд».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...