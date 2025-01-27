AFP: как минимум 17 человек погибли из-за боев в ДР Конго, более 360 ранены

Во время боев между правительственными силами и повстанцами в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) погибли не менее 17 человек, передает AFP. Ранены еще 367 человек.

«Наши хирургические бригады теперь работают круглосуточно, чтобы справиться с огромным потоком раненых, поскольку бои продолжаются»,— сказала AFP глава Международного комитета Красного Креста в провинции Северное Киву Мириам Фавье (цитата по Barron`s).

Ранее повстанческое «Движение 23 марта» (М23) объявило о захвате Гомы, восточная часть которого примыкает к границе с Руандой. Reuters писало, что обстрелы города продолжаются.

24 января М23 открыло новый фронт и начало наступление. В результате боев пострадали в том числе девять миротворцев. В Гоме после начала наступления нет света, воды и интернета. ООН считает, что М23 получает оружие от властей Руанды. Руандийские власти причастность к конфликту отрицают.

Подробнее о ситуации в Конго — в материале «Конголезский восток — дело громкое».