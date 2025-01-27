Reuters: военные ДР Конго и Руанды ведут бои на востоке ДРК

Войска Демократической Республики Конго (ДРК) и руандийские военные обстреливают друг друга через общую границу на востоке ДРК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в Организации Объединенных Наций (ООН).

Сегодня, 27 января, агентство Associated Press передавало, что выстрелы были слышны во всех частях города с самого утра. Агентство AFP писало со ссылкой на дипломатический источник, что граница между Руандой и ДРК вблизи осажденного города Гомы была закрыта. По информации AFP, это произошло спустя несколько часов после того, как ополченцы и руандийские войска вошли в Гому.

В ночь на понедельник лидер Альянса реки Конго, который входит в повстанческое движение М23, заявил о захвате крупнейшего города на востоке ДРК — Гомы. Ранее повстанцы призывали конголезских военных сложить оружие. Правительство ДРК сочло наступление повстанцев на город «объявлением войны».

Конфликт между конголезской повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (М23) и властями ДРК обострился в последние недели. На прошлой неделе повстанцы взяли под контроль Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов снабжения Гомы. Двумя днями позже они захватили Саке, который был главной оборонительной позицией конголезской армии.

В ДРК утверждают, что группировка М23 поддерживается властями Руанды. Накануне заявления повстанцев о захвате Гомы британские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что вооруженные силы Руанды сосредоточили войска на границе с ДРК, в нескольких сотнях метров от Гомы. В Руанде поддержку повстанческих сил отрицают.

Анастасия Домбицкая