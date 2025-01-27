Зайдет для сельской местности

Комитет нижегородского заксобрания рекомендовал принять обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа. Ранее в Кстовском округе администрация решила присвоить одной Козловке статус села, чтобы отличать ее в информационных базах от другой Козловки. В налоговой службе, на трудности которой ссылались местные власти, утверждают, что у них нет проблем с идентификацией налогоплательщиков. Однако чиновники и депутаты считают, что путаница и неудобства для граждан есть. Поэтому Нижегородская область попросит Михаила Мишустина рассмотреть возможность изменить государственный адресный реестр, добавив в него дополнительные идентифицирующие признаки деревень-двойников. Обращение будет направлено на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Различить деревни-двойники в государственном реестре сложно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Различить деревни-двойники в государственном реестре сложно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по вопросам госвласти и МСУ рекомендовал принять обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу присвоения адресов и размещения сведений о населенных пунктах в государственном адресном реестре. Обращение касается одноименных деревень, которые не попадают в реестр.

Обсуждать проблему нижегородские депутаты начали еще весной с подачи коллег из Кстовского муниципального округа. Как писал «Ъ-Приволжье», после завершения реформы с сокращением муниципальных образований и преобразованием районов в округа в Нижегородской области возникла коллизия деревень с одинаковыми названиями.

По словам кстовских депутатов, в государственном адресном реестре невозможно идентифицировать одноименные деревни, а Федеральная налоговая служба не может различить их в ведомственных базах.

Поэтому в Кстовском округе депутаты решили присваивать статус села таким деревням, чтобы информационные системы могли отличать их друг от друга. Как выяснилось, в регионе более 70 таких деревень (по две и три деревни).

Председатель совета депутатов Кстовского округа Юрий Медведев ранее говорил, что налоговики давно просили разрешить эту коллизию, хотя в нижегородском УФНС говорят, что у них нет особых проблем в работе. «На текущую деятельность налоговых органов, в том числе начисление налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов, данный вопрос негативного влияния не оказывает», — сообщили в областном управлении налоговой службы.

Тем не менее областное заксобрание считает, что проблема в целом есть. В проекте обращения к премьер-министру депутаты попросили главу правительства РФ рассмотреть возможность дополнительно внести в государственный адресный реестр конкретные административно-территориальные образования, определяемые на уровне региона. Это даст возможность отличить одну деревню от другой по названию сельсовета, к которому она относится, тем более что граждане, как правило, выступают против переименования их населенного пункта и не хотят отказываться от исторического названия.

В обращении отмечено, что отсутствие в адресном реестре деревни с дублирующим названием приводит к нарушению прав ее жителей — они не могут зарегистрировать недвижимое имущество в Росреестре, взять ипотечный кредит, возникают проблемы с газификацией дома.

На заседании комитета его председатель Владимир Паков отметил, что по этому поводу велась переписка с федеральными органами власти, но «ответы неутешительные». Директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко пояснил: «Региональные власти по этому поводу обращались в Минфин России и Росстат. Они нам предлагают поменять наименования населенных пунктов, не задумываясь, что это повлечет за собой большие проблемы у людей. Мы считаем, что гораздо правильнее изменить программу, а не менять исторические названия населенных пунктов». Такого же мнения придерживались представители администрации Городецкого округа, в котором более 30 одноименных деревень.

Не все члены комитета были уверены, что вопрос надо выносить на федеральный уровень. Депутат Дмитрий Бедняков отметил, что надо попробовать решить вопрос на региональном уровне и прийти, наконец, к единому мнению. Однако председатель комитета Владимир Паков ответил, что эту проблему проще всего и безболезненнее для граждан решить корректировкой государственных информационных систем.

Обращение к Михаилу Мишустину по поводу одноименных населенных пунктов заксобрание Нижегородской области примет на пленарном заседании 30 января.

Роман Кряжев