Канада вводит новые санкции против физлиц и юрлиц Белоруссии

Канадские власти вводят санкции против 10 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. Об этом сегодня, 27 января, сообщили в Министерстве иностранных дел Канады. Оттава ввела санкции против белорусских лиц и предприятий в координации с Великобританией.

«Сегодня министр иностранных дел (Канады.— "Ъ") Мелани Жоли объявила, что Канада вводит новые санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (в отношении Белоруссии) в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека, осуществляемые режимом (Александра.— "Ъ") Лукашенко в Белоруссии, а также в ответ на его поддержку нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины»,— говорится в сообщении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Как утверждается в сообщении пресс-службы МИД Канады, в числе организаций, вошедших в санкционный список, три белорусские государственные организации и девять предприятий белорусского военно-промышленного комплекса. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что последние участвовали в «производстве и поставках военной техники, которая направляется в Россию» для использования на Украине. «Некоторые высокопоставленные должностные лица этих предприятий также попадают под санкции»,— отмечается в пресс-релизе.

Попавшие в санкционные списки, по утверждению канадских властей, ответственны «за серьезные нарушения прав человека». Некоторые из тех, кто попал под санкции после выборов в Белоруссии, имеют прямые связи с лицами, уже подвергнутыми санкциям за участие в нарушениях прав человека, говорится в сообщении ведомства.

Подробнее о том, как проходили выборы в Белоруссии,— в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».

Анастасия Домбицкая