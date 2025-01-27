Британия ввела санкции против председателя ЦИК Белоруссии Карпенко

Министерство иностранных дел Великобритании в координации с внешнеполитическим ведомством Канады ввело санкции против шести физических и трех юридических лиц в ответ на «фальсификацию итогов президентских выборов в Белоруссии». Ограничения коснулись председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, а также белорусского завода по производству боеприпасов «Легмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Карпенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Игорь Карпенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Санкции введены также против начальника расположенной в Гродненской области Белоруссии ИК-11 Виктора Дубровки; начальника Тюрьмы №1 в Гродно Павла Казакова; начальника СИЗО-1 в Минске Андрея Цедрика; руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью Андрея Ананенко; его заместителя Михаила Бедункевича. Из юрлиц в список внесены ОАО АЛЕВКУРП и КБ «Беспилотные вертолеты».

Попавшие в санкционные списки, по утверждению британского правительства, ответственны «за серьезные нарушения прав человека», а оборонные предприятия «имеют стратегическое значение для режима Александра Лукашенко». В совместном заявлении ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия назвали прошедшие в Белоруссии выборы «фиктивными» и обвинили белорусские власти в «ограничении политического участия» граждан.

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Еще четыре кандидата получили меньше 3% голосов. Голосование прошло без участия западных наблюдателей. Комиссию БДИПЧ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщал ЕС, пригласили только за десять дней до выборов, что помешало получить доступ к «ключевым этапам избирательного процесса».

Подробное о переизбрании Александра Лукашенко — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».

Лусине Баласян