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За неделю в Черноземье произошло 158 пожаров, девять человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали как минимум 158 пожаров, в результате которых погибли девять человек, еще шестерых эвакуировали, девятерых удалось спасти. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области зафиксировали 23 пожара, девять из которых произошли в жилье. В результате возгорания в частном доме на хуторе Басов Борисовского районе погиб 85-летний собственник. Подразделения МЧС 15 раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий. Взрывотехники уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области произошло 26 пожаров, в результате которых погибли четыре человека. Подразделения МЧС пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В Курской области потушили 22 возгорания. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС 106 раз выезжали на вызовы по тревоге и 28 раз устраняли последствия ДТП.

В Липецкой области ликвидировали 45 пожаров, удалось спасти четырех человек. В результате возгорания в частном доме в селе Куриловка Усманского района погибли две женщины. Подразделения МЧС 21 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Орловской области установили 23 возгорания. Погиб один человек. Еще одного удалось спасти, а шестерых — эвакуировать. Подразделения МЧС 52 раза выезжали на оказание помощи населению.

В Тамбовской области зафиксировали 19 пожаров. Один человек погиб, еще четверых удалось спасти. Подразделения МЧС 16 раз устраняли последствия ДТП.

С 13 по 20 января в Черноземье произошло как минимум 109 пожаров, в результате которых погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Анастасия Колпачева

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